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Adana Havalimanı 4 yıldır karda

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Adana Havalimanı’nın 2015’den itibaren kar ettiği bildirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Adana Havalimanı'nın 2015'den itibaren kar ettiği bildirildi.


DHMİ'nin kuruluşunun 86. yıl dönümü dolayısıyla Adana Havalimanı Başmüdürlüğünde kutlama programı düzenledi.


Etkinlikte konuşan Adana Havalimanı Başmüdürü Ahmet Bülbül, havacılığın dünü bugünü hakkında bilgi verdi.


İç hat ve dış hat uçak seferlerinin birçok noktaya yapıldığı Adana Havalimanı'nın dolaylı olarak ülkenin 11 iline hitap ettiğini, uçak ve yolcu trafiğinde il bazında 5. sırada yer aldığını söyledi.


Adana Havalimanı'nın 2015 yılından itibaren kar ettiğini belirten Bülbül, yıllara göre hava limanının karını şöyle sıraladı:


"2015: 30 milyon 707 bin 173 lira.


2016: 11 milyon 471 bin 932 lira.


2017: 18 milyon 688 bin 540 lira.


2018: 25 milyon 169 bin 275 lira."

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