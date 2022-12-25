Adana için birlik mesajı

Adana Ticaret Odası'nda 12. Grup (Kimyevi Madde-Plastik), 16. Grup (Bina İnşaat Müteahhitleri), 17. Grup (Yapı Kooperatifleri ve İnşaatları Tamamlayıcı İşler), 18. Grup (Altyapı Müteahhitleri), 22. Grup (İnşaat Malzemesi Tacirleri), 42. Grup (Mimarlık, Mühendislik, Yapı Denetim ve Danışmanlık Faaliyetleri) meslek grupları üyeleri bir araya gelerek sektörleri hakkında değerlendirmelerde bulundular.

ATO Meclis Salonu'nda Başkan Yücel Bayram'ın Başkanlığında, 12. Grup Meslek Komitesi Başkanı Hamit Koray Atalay, 16. Grup Meslek Komitesi Başkanı Suzan Aydemir, 17. Grup Meslek Komitesi Başkanı Bayram Bolat, 18. Grup Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Tunç, 22. Grup Meslek Komitesi Başkanı Ahmet Tekcan ve 42. Grup Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı İrem Bozdoğan'ın oluşturduğu divanla gerçekleştirilen toplantıya DAİMFED Genel Başkanı ve Adana Kamu Müteahhitleri (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Adana Yapı Müteahhitleri Derneği (AYAMDER) Başkanı Nadir Vurankaya, Adana Müteahhitler Birliği Başkanı Haydar Çakıroğlu ve İnşaat Müteahhitleri Odası Adana Şubesi Başkanı Hasan Sungur ve Oda üyeleri katıldı.

"Adana'yı üst liglere taşımalıyız"

Gaziantep, Konya ve Kayseri örneklerini vererek konuşmasına başlayan ATO Başkanı Yücel Bayram ise Adana için birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Tek başına hiçbir derneğin veya Odanın yeterince güçlü olamayacağı vurgusu yapan Başkan Bayram, “Adana'da çok değerli derneklerimiz var. Ama hep birlikte olamazsak Adana için daha çok üzülürüz. Ben tüm sektör temsilcilerinin, derneklerin, belediyelerin, milletvekillerinin, odaların, sivil toplum kuruluşlarının desteğini ve Adana için birlikte hareket etmesini bekliyorum. Hedefimiz Adana'yı üst liglere taşımak olmalı. ATO Yönetimi ve Meclisi olarak amacımız bu birlikteliği sağlamak olacak. Eğer bunu sağlayamazsak, derdimizi nereye ulaştırırsak ulaştıralım ilerleme kaydedemeyiz. Adana'ya değer katacak en az 5-6 proje hazırlayıp, bunları hayata geçirmek için hep birlikte gayret göstermeliyiz. Neden Tepebağ mahallemiz bir Kastamonu örneği gibi olmasın, Seyhan Baraj gölünde neden marinamız olmasın? Eğer ayrı ayrı uğraşırsak bir ilerleme kaydedemeyiz. Mottomuz birlikte hareket etmek olmalı” dedi.

“Daire almak hayal oldu"

Toplantıda söz alan ATO Başkan Yardımcısı Aziz Kaya ise sektörün yaşadığı problemlere değindi. Aziz Kaya, son 1 yılda yüzde 200-500 arasında yükselen inşaat maliyetlerinin daire fiyatlarına yansıdığını bu durumun gayrimenkul fiyatlarında hızlı bir yükselişe neden olduğunu kaydetti. Kaya, “Gayrimenkul yatırımı yapmak şöyle dursun, ihtiyaç halinde bile daire almak hayal oldu. Sektörün her damarından kan akıyor. Sadece yap-sat firmaları değil kamu müteahhitleri de fiyat farkından dolayı mağduriyet yaşıyor. Proje, imar, altyapı sıkıntıları yaşanıyor. Bu sorunlara ivedilikle çözüm bulunmalı” diye konuştu.

"İnşaat sektörü zor günler yaşıyor"

16. Grup Meslek Komitesi Başkanı Suzan Aydemir yaptığı konuşmada, inşaat sektörünün; pandemiyle beraber başlayan kapanma süreci ve ardından gelen yüksek enflasyonun alım gücünü düşürmesiyle zor günler yaşadığını kaydetti. Sektörün birçok problemi olduğunun altını çizen Aydemir, ATO'da ilk kez gerçekleştirilen bu istişare toplantısının çok değerli olduğunu belirtti. Aydemir, toplantı sonunda oluşacak sorun ve beklentiler raporunu, ATO'nun gücü eşliğine gerek TOBB nezdinde gerek Bakanlıklar ve Belediyeler nezdinde çözüme kavuşturmak için çalışacaklarını kaydetti.

Toplantıda sırasıyla söz alan DAİMFED Genel Başkanı ve Adana Kamu Müteahhitleri (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Adana Yapı Müteahhitleri Derneği Başkanı (AYAMDER) Nadir Vurankaya, Adana Müteahhitler Birliği Başkanı Haydar Çakıroğlu ve İnşaat Müteahhitleri Odası Adana Şubesi Başkanı Hasan Sungur inşaat sektörünün yerelde ve ulusaldaki temel sorunlarını dile getirerek çözüm için beklentilerini aktardılar.

Toplantının kapanışında konuşan ATO Başkanı Yücel Bayram, inşaat sektörünün yaşadığı sorunları yakından bildiğini ve takip ettiğini belirterek “Üzerinde mutabık kalınan konularda, ortaklaşa hazırlanacak ve haklı talepleri içeren sağlam bir dosya ile hangi Bakanlıkla görüşmek gerekiyorsa randevu alıp, sektörle birlikte Ankara'ya gitmeye ve konuların takipçisi olmaya her zaman hazırım. Yeter ki sorunlar ve çözüm önerileri noktasında tek ses olmayı sürdürelim” şeklinde konuştu.