Adana için Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı hazırlanıyor

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana'yı 2030'da mevcut duruma kıyasla yüzde 40 emisyon azaltma hedefiyle iklim değişikliğine dirençli, uyumlu, güvenli, sürdürülebilir, uygun fiyatlı ve yenilenebilir enerjiye erişebilen bir şehir yapmak için adım atıyor.

Adana için Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı hazırlamak amacıyla çalışmalarını yoğunlaştıran Adana Büyükşehir Belediyesi, söz konusu planın altyapısını oluşturuyor. Bu amaçla Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimlerinin personeline ve bürokratlara yönelik Kentsel Planlama, Su ve Atıksu, Atık Yönetimi, Afet Yönetimi başlıklarında uzmanlarca eğitim verilmeye başlandı.

Eğitimlerle iklim değişikliğinin etkileri ve yerel yönetimlerin bu konudaki sorumlulukları hakkında kurumsal kapasite artışı hedefleniyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanacak Adana Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nın 2022 Haziran ayı öncesi yürürlüğe girmesi planlanıyor.