Adana İdman Yurdu galibiyete şartlandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda zirve mücadelesi veren Adana idman Yurdu'nda deplasmanda Karagümrük karşısında alınan 1-1'lik beraberlik unutuldu ve gözler pazar günü oynanacak olan Hakkarigücü karşılaşmasına çevrildi.

Karamgümrük karşısında alınan beraberliğe sevinmediklerini belirten Adana İdman Yurdu Kulüp Başkanı Metin Taylancı, “Rakibimiz karşısında ortaya koyduğumuz başarılı performansın sonucu galibiyet olmalıydı. 3 puanı kaçırdığımıza üzülüyoruz. Bu karşılaşmayı unutup evimizde oynayacağımız Hakkarigücü maçına odaklandık. Son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Teknik heyet ve futbolcularımıza olan güvenimiz son derece yüksek. Adanalı futbolseverlerin desteğiyle 90 dakika sonrasında galibiyete uzanan taraf olacağımız kanısındayım” dedi.

Başkan Taylancı, Galatasaray karşılaşmasında sakatlanan başarılı oyuncu Marline'nin tedavisinin devam ettiğini söyleyerek, “Marline'nin sakatlığı bizi üzdü. Hakkarigücü karşılaşmasına yetişmesi için tüm imkanları zorlamaktayız” diye konuştu.

Adana İdman Yurdu - Hakkarigücü karşılaşması pazar günü saat 12.00'de Muherrem Gülergin Stadı'nda oynanacak.