Adana İdmanyurdu, teknik direktör Necat Bakan ile anlaştı

Kadın Futbol Süper Ligi B grubunda mücadele eden Adana İdmanyurdu Kadın Futbol Kulübü, boşalan teknik direktörlük görevine tecrübeli teknik adamlardan Necat Bakan'ı getirdi.

Futbolculuk döneminde üst düzey takımlarda forma giyen, teknik direktörlük kariyerinde de Kadınlar Ligi'nde Kdz. Ereğli Belediyespor, İstanbul temsilcisi Kireçburnu ve son olarak, geçen sezon şampiyon olarak Kadınlar 1.Ligi'ne yükselen Gaziantep Asyaspor takımını çalıştıran Necat Bakan, tek hedeflerinin Adana İdmanyurdu Kadın Futbol Kulübü'nü Play-off'a bırakmak olduğunu ifade etti.

Adana İdmanyurdu Kadın Futbol Kulübü Başkanı Metin Taylancı ise “Necat Bakan gibi kariyeri ortada olan bir isimle anlaştığımız için çok mutluyuz. İnşallah Necat hocamızla birlikte başarılı olacağız. Kendisine güvenimiz tamdır. Hiç vakit kaybetmeden ilk idmanlarımıza başladık. Tecrübeli teknik direktörümüz Pazar günü İstanbul'da oynanacak Fenerbahçe Petrol Ofisi deplasmanında takımımızın başına geçecek. 30 yıldır Adana'da var olan kulübümüz bundan sonra da arkasına bakmadan yoluna devam edecektir. Adanalılardan tek isteğimiz bizi gerek sponsorluk konusunda gerekse de tribün desteği konusunda yalnız bırakmamalarıdır” diye konuştu.