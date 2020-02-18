Adana İdmanyurdu'nda hedef galibiyet

Adana İdmanyurdu Kadın Futbol Takımı, kendi evinde Beşiktaş'la karşılaşmış, sahadan 3-2 mağlup ayrılmıştı. Beşiktaş mağlubiyetinin yaralarını saran Adana İdmanyurdu Kadın Futbol Takımı, 23 Şubat Pazar Günü, saat 12:00'de İstanbul Fatih stadında, deplasmanda karşı karşıya geleceği Fatih Vatanspor maçına odaklandı. İstanbul'dan üç puanla dönerek Beşiktaş yenilgisini unutmak isteyen Adana İdmanyurdu Kadın Futbol Takımı, vakit kaybetmeden Fatih Vatanspor maçı hazırlıklarına başladı. Antrenmanda morallerinin oldukça yüksek olduğu gözlenen kadın futbolcular, Fatih Vatanspor müsabakasında sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

Adana İdmanyurdu Kadın Futbol Takımı Kulüp Başkanı Metin Taylancı, Beşiktaş karşılaşmasında sahadan mağlup ayrılmalarına rağmen, rakip takım karşısında sergilenen oyunun umut verici olduğunu söyledi. Başkan Taylancı, "Kısıtlı imkanlarımıza rağmen futbolcularım Beşiktaş gibi köklü bir kulüp karşısında inanılmaz bir mücadele verdi ve güzel bir oyun sergiledi. Tabi sonuç istediğimiz gibi olmadı. Ancak biz Beşiktaş maçını geride bırakıp önümüzdeki Fatih Vatanspor maçına yoğunlaşacağız" dedi.

2 Nijeryalı futbolcunun da lisans sorunlarının giderilip takıma katılmasıyla birlikte güçlerinin daha da arttığını dile getiren Başkan Taylancı, "İnanıyorumki futbolcularım, Fatih Vatanspor maçında üzerlerine düşeni en iyi şekilde yapacaklardır. İstanbul deplasmanında Fatih Vatanspor karşısında sahadan galip ayrılarak, Adana'ya 3 puanla döneceğiz" ifadelerini kullandı.