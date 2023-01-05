Adana İdmanyurduspor'un malzemeleri çalındı

Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Adana İdmanyurduspor'un kulüp binasından 15 futbol topu, forma ve antrenman malzemeleri çalındı. Kulüp Başkanı Metin Taylancı, Fenerbahçe maçı öncesi yaşanan olay nedeniyle sporcuların üzülüp korktuklarını söyledi.

Olay, 3 Ocak günü saat 08.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Adana İdmanyurduspor'un kulüp binasına giren hırsız, antrenmanlarda kullanılan 15 futbol topu, forma ile çeşitli antrenman malzemelerini çaldı. Antrenman yapmak için binadan çıkan Kamerunlu futbolcu Viviane Mefire Peka, şüpheliyi görünce bağırıp peşinden koştu. Şüpheli, elindeki poşeti bırakarak kaçtı. Durumu öğrenerek kadın futbolcuların kaldığı binaya gelen Kulüp Başkanı Metin Taylancı, polise ihbarda bulundu.

Kulüp Başkanı Metin Taylancı, olayın 6 yabancı ve 4 yerli sporcunun kaldığı tesiste gerçekleştiğini söyleyerek, “Sabah 08.00-09.00 arası bizim yabancı sporcularımızdan Viviane Mefire Peka tesisin kapısından çıkarken kapüşonlu ve maskeli genç birini elinde poşetle bizim antrenman malzemelerimizi çıkarırken görüyor ve bağırıyor. Hırsız kaçıyor, bizim kız arkasından bağırırken malzemeleri atıyor ve kaçıyor. Sporcumuz binaya geri geldiğinde malzemelerin olduğu yeri inceliyor. 10-15 kadar futbol topu, antrenman malzemeleri var, onlar çalınmış. Zaten zor bir süreçten geçen kulübümüzün sponsor desteği beklerken böyle bir durumla karşılaşması üzücü. Fenerbahçe maçı öncesi sporcularımız da bayağı üzüldü, korktular” dedi.

Olay yerine gelerek inceleme yapan polis ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.