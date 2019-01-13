Adana ihracatta psikolojik eşiği aştı

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, "Geçtiğimiz yıl ihracatta yakaladığımız ivmeyi koruyacağız, daha fazla sektörde ihracat gerçekleştireceğiz” dedi.

Menevşe, 2018 yılı ihracat rakamlarını değerlendirdiği açıklamasında, Adana'da geçen yıl yapılan ihracatın Türkiye geneli ihracattan daha fazla olarak yüzde 11,4 artarak 2 milyar 13 milyon dolara ulaştığını ve psikolojik bir sınırı aştığını hatırlattı. İller sıralamasında 11. sırada yer almanın arzu ettikleri sıralama olmadığını ancak sağladıkları katma değerle daha yukarıları hak ettiklerini belirten Menevşe, "2019'da hedeflerimizin daha yukarılar olduğunu ifade etmek isterim. 2 milyar Dolar'ın üzerine çıkmış olmamız 2019'da bu rakamın yükselişle devam edeceğine işarettir" diye konuştu.

Adana'nın yıllık ihracatında en büyük payı alan sektörlerin sırasıyla, tekstil ve hammaddeleri (yüzde 17,22), kimyevi maddeler ve mamulleri (yüzde 16,51), hububat-bakliyat ve mamuller (yüzde 11,71), otomotiv (yüzde 8,04) ve hazır giyim-konfeksiyon (yüzde 7,34) olduğunu kaydeden Menevşe, en çok ihracat yapılan ülkelerin başında Irak, Almanya, İspanya, Suriye, ABD geldiğini söyledi.

Ülke için ihracatta geçen yıl yaşanan artışın en önemli gelişmelerden biri olduğunu ifade eden Menevşe şöyle devam etti:

"Adana Ticaret Odası olarak üretim, tasarruf ve ihracatı artırma hedefleri doğrultusunda üye firmalarımızın gelişimine, katma değeri yüksek ürünlerin üretimine ve ihracatına odaklanmak önceliklerimiz arasındadır. Artan ihracatla biliyoruz ki ekonomik kalkınmayı bu şekilde sağlayabiliriz. Uzun yıllardır yerel pazarların en büyük sorunu olan fiyat odaklı rekabet ve üretilen ürünlerin katma değerinin düşük olmasıdır. Tüm sektörlerin iç pazardaki daralmadan kaynaklı ekonomik darboğaza girmesi zincirleme olarak tüm alanları etkilemiştir. Bu etkilenmenin sonucu kayıp anlamına gelir ki, buradaki kayıplar sadece firma bazında değil, ülke ekonomisi bazında olmuştur. Kayıpların önüne geçmek için üretim ve ihracatın daha ön planda tutulması gerekiyor. Biz ihracatı tabana yaymanın gayreti içerisindeyiz."

Katma değeri yüksek, markalaşma ve tasarıma dayalı, yüksek teknolojiye sahip ihracat kollarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Menevşe, "Tam bu noktada, oda olarak önem verdiğimiz konuların başında yer alan ihracat ile ilgili bir çok çalışmayı başlattığımızı belirtmek isterim. Yeni bir programla ilimizin ihracatını artırmak için 30 civarında yeni ihracatçımızı Adana'ya kazandırıyoruz. 125. yılımızı kutladığımız 2019 yılını ihracatta atılım yılı olarak planlıyoruz" dedi.