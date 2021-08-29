Adana İl Sağlık Müdürü Nacar: “Bugüne kadar 1 milyon 232 bin 756 kişiye aşı yapıldı”

Nacar, yaptığı açıklamada aşılama programının başladığı tarihten bu güne kadar Adana'da 1 milyon 232 bin 756 kişiye 2 milyon 275 bin 254 doz korona virüs aşısı yapıldığını belirterek, bugün itibarıyla aşı hakkı tanımlanan hedef nüfusun yüzde 74,5'inin aşılandığını vurguladı. Nacar, "Aşı hakkı tanımlanmış ancak henüz aşısını yaptırmamış vatandaşlarımızı özel ve kamu hastanelerine, üniversite hastanelerine, aile sağlığı merkezlerine ve AVM'lerde kurduğumuz aşı istasyonlarına bekliyoruz. Tüm aşı istasyonlarımızda randevunuza bakılmaksızın istediğiniz aşınızı ücretsiz olabilir, kendinizi ve ailenizi hastalığa karşı daha korunur hale getirebilirsiniz" dedi.

Adana'da bazı grupların aşıyı yaptırma konusunda kararsız ve endişeli olduğunun gözlendiğini belirten Nacar, şöyle devam etti:

“Günümüzde bilimsel çalışmalar çok güçlü olarak aşılama ile özellikle hastaneye yatışların ve ölümlerin azaldığını göstermektedir. İlimizde özellikle 40 yaş altı nüfusumuzda Covid-19 aşılama oranı diğer yaş gruplarına oranla daha düşüktür. Son bir aydaki hastalara baktığımızda yüzde 65'ini 40 yaş altı nüfusun oluşturduğu görülmektedir. Hastalığa yakalananların çoğunluğunu aşı yaptırmayan genç nüfus oluşturmaktadır. Gençlerimizin aşı olmaları aşı olmuş aileleri ve ileri yaştaki büyüklerinin hastalıktan korunması açısından çok önemlidir. Toplum olarak normal hayata dönebilmenin tek yolunun Covid-19 aşısı olmak, maske ve mesafe kuralına uymak olduğunun bilinmesini rica ederiz."