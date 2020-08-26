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Adana itfaiyesi, yangını söndürmek için seferber oldu

Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan ve iki gün sonra kontrol altına alınan yangını söndürmek için Adana itfaiyesi seferber oldu.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan ve iki gün sonra kontrol altına alınan yangını söndürmek için Adana itfaiyesi seferber oldu.


Kozan'da geçtiğimiz pazar günü öğleden sonra çıkan ve 200 hektar ormanlık alanın yanmasına neden olan yangını söndürmek için Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, Adana Orman Bölge Müdürlüğüne tam destek verdi. dana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, bölgedeki yangını söndürmek için tüm ekipleriyle seferber oldu. Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, çevre il ve ilçelerden gelen takviye söndürme ekiplerinin desteği ile karadan ve havadan yoğun şekilde mücadele edilen yangın ikinci günün sonunda kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, özellikle orman bölge müdürlüğü ekiplerine tankerlerle su takviyesinde bulunması yangının seyrini değiştirdi. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları ise halen devam ediyor.

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