"Adana Karpuz Festivali" 21 Haziran'da

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Adana Karpuz Festivali'nin 21 Haziran'da gerçekleştirilecek.

"Adana Karpuz Festivali" hazırlık toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında yapıldı. Valilikteki toplantıya Vali Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra, Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari, Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz ve festival hazırlıklarında görev alan kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Festival kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan etkinliklerin ayrıntılarıyla ele alındığı toplantıda konuşan Vali Mahmut Demirtaş, kentin sahip olduğu değerlerin tanıtımı ve ürünlerinin markalaştırılmasına büyük önem verdiklerini, bu konudaki çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Merkez Park'ta, 21 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan “Adana Karpuz Festivali” hazırlık toplantısında, yapılan çalışmalar sunumlar eşliğinde anlatıldı.