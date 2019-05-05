Adana karpuzu markalaşıyor

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, tadı, aroması, kokusu ve rengiyle öne çıkan Adana karpuzunun marka değerinin korunması amacıyla "coğrafi işaret tescili" almak için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduklarını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müfettişi Baybars Yemliha ve Adana Bilim Sanayi ve Teknoloji müdürü Remzi Özdoğan, Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan'ı ziyaret ederek, Adana karpuzunun tescili ve bölgenin üretim yapısı hakkında bilgiler aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı müfettişi Baybars Yemliha ve Adana Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Remzi Özdoğan'ı, Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ve Yüreğir Ziraat Odası bünyesinde çalışan ziraat mühendisleri karşıladı.

Adana karpuzunun markalaşma süreciyle ilgili karşılıklı fikirlerin konuşulduğu görüşmede Doğan, Türkiye'nin karpuz üretim merkezi konumunda bulunan Adana'da, ürünün marka değerini koruması amacıyla başlattıkları çalışmaları anlattı. "Coğrafi işaret tescili" almak amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduklarını kaydeden Doğan, "Yüreğir Ziraat Odası olarak Adana karpuzunun tescilini almak için uğraşıyoruz" dedi. Karpuzun en önemli üretim merkezinin Adana olduğunun altını çizen Doğan, bu açıdan markalaşmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müfettişi Baybars Yemliha ve Adana Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Remzi Özdoğan ise Adana karpuzunun markalaşması için gösterdikleri hassasiyet ve uğraşlardan dolayı Mehmet Akın Doğan ve oda çalışanlarına teşekkür ederek, “Ziraat odaları ülkemizde en köklü sivil toplum kuruluşlarından biridir. Çiftçilerimizin bilinçlendirilmesi, sorunlarının ilgili yerlere bildirilmesi ve çözüm üretilmesinin yanı sıra, üretim artışını sağlamak için çiftçilerin yanında yer alan, yardımcı olan kuruluştur" dedi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, ziyaretlerinden dolayı Baybars Yemliha ve Remzi Özdoğan'a teşekkür etti.