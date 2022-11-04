Adana Kozan ile Kayseri arası 105 kilometreye düşecek çalışmalar hızla sürüyor

Adana'nın Kozan'ın ilçesi ile Kayseri'yi birbirine bağlayan 105 kilometrelik Mansurlu yolunda sona yaklaşıldı. Bir tünelin tamamlandığı ikincisin de ise çalışmanın hızla sürdüğü yolda 2023 Mart ayında trafik akışının güvenle sağlanacağı belirtildi.

Kozan'da geçtiğimiz yıllarda göçük ve heyelan nedeni ile yapımı güçlükle ilerleyen Kozan-Mansurlu-Kayseri yolunda yapım çalışmaları hız kazandı. Toros dağları arasından ilçe ile Kayseri arasını 2,5 saate düşürecek olan yolda tünel çalışmaları hızla sürdüğü bildirildi. İndirme Mevki olarak bilinen ve geçtiğimiz yıllarda heyelan olması sebebiyle toprağın kütle olarak hareket etmesinden dolayı göçük meydana gelen bölgede de etüt çalışmaları yapıldı. Heyelan bölgesinde güçlendirme ve heyelanın durdurulduğu belirtilerek 2023 yılı Mart ayında yolun güvenli bir şekilde trafik akışına açılacağı belirtildi. AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Yolun tamamlanmasıyla birlikte Kozan- Kayseri arası 105 kilometreye düşeceği kaydedildi.

Bir tünel bitti, diğerinde çalışma hızla sürüyor

Kozan Mansurlu yolunun Mart ayı itibariyle trafiğe açılacağına dikkat çeken Bilgili," Salmanlı mevkiinde 2018 yılında meydana gelen göçükten dolayı çalışmalar yavaşlamıştı. O bölgede sağlamlaştırma çalışmaları yapılıyor. Salmanlı mevkiinde bulunan 584 metrelik tünelde çalışmalar hızla devam ediyor. Çalışmalar Ocak ayı itibariyle tamamlanmış olacak. 354 metrelik 2. tünelde ise çalışmalar sona erdi. Trafiğe açılmayı bekleniyor” dedi.

Hem Adana hem de kozan için için çok önemli bir çalışma olan bölgede olduklarını anımsatan Bilgili," Kozan'ımızı ve bölgemizi İç Anadolu'ya en kısa mesafede bağlayan yol üzerindeyiz. Salmanlı mevkiindeki çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Burası hükümetimizin çok önem verdiği bir yol. Problem oluşmuştu. Problem oluşan yerin bir tanesi tünellerin olduğu yerdi. Burada zeminden kaynaklanan bir göçme meydana gelmişti. Birinci problem buydu. Şu anda tünelin güçlendirilmesi yapılıyor. İndirme ve Salmanlı mevkiindeki problemler tamamlanarak asfaltlanması ile birlikte çalışmalar tamamlanmış olacak. Sonrasında Kozan-Mansurlu yolu trafiğe açılmış olacak. Ocak ayında tünellerden yol trafiğe açılacak. Mart ayında Kozan-Mansurlu yolu İnşallah bitmiş olacak" diye konuştu.

" Mart'ta vatandaşların rahatça trafikte ilerleyebileceği yolu açacağız"

Kozan-Mansurlu yolunun yapımını üstlenen yüklenici firma müdürü Kadir Arık ise "Tünel hattında, yaklaşık 4 kilometrelik yolda göçmeden dolayı çalışmalarımız devam ediyor. Göçük olan bölgede 4, heyelan olan bölgede ise 7 kilometrelik bir çalışmamız var. Bu tünel üzerinde destekleme çalışmaları başlattık. Çok kısa bir sürede bunu tamamlayacağız. İndirme mevki olarak bilinen bölgede heyelan kazı çalışması yapıyoruz. Heyelandan dolayı meydana gelen hafriyatları dolguda kullanıyoruz. Burada yaklaşık 1 milyon metreküp hafriyat işi var. Bölgede en zor çalışmanın olduğu kısım İndirme mevkii. Servis yolu olarak yaklaşık 3-4 kilometrelik satı kaplama yaptık. Mart ayına kadar burada güvenli bir şekilde vatandaşların rahatça trafikte ilerleyebileceği yolu açacağız. Çalışmalarımız diğer taraftan devam edecek. Gece gündüz hiç durmadan çalışıyoruz. Bir servis yolumuz var. Buradaki yolları tamamen buraya bağlayacağız. Sene sonuna kadar güvenli bir şekilde trafik açılmış olacak. Kış ayları buralarda zorlu geçtiği için ne kadar çalışabilirsek o kadar çalışacağız. Elimizden geleni yapacağız.2024'ün sonuna doğru ise inşallah kesintisiz bir şekilde trafiği açmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.