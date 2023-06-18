Adana Kozan'da bir ilk: 'Bilim ve Enerji Parkı'

Türkiye'nin lider özel sektör elektrik üretim şirketi Enerjisa Üretim, Adana'nın Kozan ilçesinde deneyim üzerine kurgulanan Bilim ve Enerji Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi. Park, öğrenci ve ziyaretçilerin teorik bilgileri pratiğe dönüştürebilmelerini sağlayacak şekilde tasarlandı.

Türkiye'nin öncü ve lider özel sektör elektrik üreticisi Enerjisa Üretim, Adana'nın Kozan ilçesinde deneyim üzerine kurgulanan Bilim ve Enerji Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi. Kozan Belediyesi ve Tales Matematik Müzesi iş birliğiyle hayata geçirilen ve halka açık bir alana kurulu olan park, toplam 28 farklı materyalden oluşuyor. Bilim ve Enerji Parkı deneyim temelli bir yapıya sahip olma özelliğini de taşıyor. Her bir materyal, konu anlatımlı açıklayıcı tanıtım levhalarıyla desteklenirken ayrıca QR kodları aracılığıyla parkın içeriklerine daha detaylı bir şekilde de erişilebiliyor. Bu sayede, öğrencilere ve ziyaretçilere teorik bilginin pratikte deneyimlenmesi fırsatı sunuluyor.

Bilim ve Enerji Parkı'nın yanı sıra, aynı alanda çocuk oyun parkı ve çift pota büyük basketbol sahası da bulunuyor. Park alanına ek olarak yeşil alanların da park içinde yer alması ile toplamda 4 bin 200 metrekarelik halkın kullanımına açık alan yer alıyor. Basketbol sahası, Güler Legacy ekibiyle iş birliği yapılarak hayata geçirilirken, sahanın açılış etkinliğinde smaç gösterisi, gösteri maçı ve çocuklara basketbol topu dağıtımı da gerçekleştirildi.

Enerjisa Üretim, Bilim ve Enerji Parkı'nın yanı sıra çocukların ve yetişkinlerin keyifli vakit geçirebileceği oyun parkı, basketbol sahası ve yeşil alanlarıyla Kozan ilçesine değer katmayı hedefliyor. Bilim ve Enerji Parkı projesiyle bölgede eğitim, bilim ve enerji alanlarını bir araya getirerek toplumun bilinçlenmesine de katkı sağlamayı amaçlıyor.

Enerjisa Üretim CEO'su İhsan Erbil Bayçöl parkın açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Enerjisa Üretim olarak, attığımız her adımda yarının sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Ülkemize ve ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sunmak bizlerin birinci önceliği. Kozan Bilim ve Enerji Parkı, çocukların ve gençlerin enerji konusunda bilinçlenmelerine ve geleceğin enerji uzmanları olarak yetişmelerine katkı sağlayacak. Parkın halka açık olması ise hem eğitim hem de spor faaliyetleri açısından bölge halkı için önemli bir yatırım. Adana Kozan'da başladığımız bu projeyi, faaliyet gösterdiğimiz Türkiye'nin farklı noktalarında da uygulamak ve geliştirmek istiyoruz. Bu süreçte bize destek olan Kozan Belediyesi'ne ve başta Güler Legacy ve Tales Matematik Müzesi olmak üzere tüm paydaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederim" dedi.