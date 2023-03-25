İhlas Haber Ajansı

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Adana Kozan'da bir şahsın cesedi bulundu

Adana Kozan Kalesi eteklerinde ilk belirlemelere göre 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi bulundu.


Olay, Kozan İlçesi Kozan Kalesi doğu cephesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kale çevresindeki vatandaşlar, hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri hareketsiz yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcı incelemesinin ardından 40 yaşlarında olduğu değerlendirilen kimliği belirsiz şahsın, cesedi ölüm sebebinin tespiti için ön otopsiye hastane morguna götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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