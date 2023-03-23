Adana Kozan'da deprem gündemi

Adana Kozan'da deprem gündemiyle tapılan toplantıda konuşan İmar ve Şehircilik Müdürü Yüksek Mimar Yaşar Gök, "Tüccar zihniyetli insanlar bina yapmasın. Gitsin borsda yatırım yapsınlar, bir şey alıp satsın. Çünkü, bir bina bütün Türkiye'yi yakıyor"dedi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden sonra Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan binaların yapımından bitimine kadar olan süreçte neler yapılması gerektiğine dair muhtarlar müteahhitler, sivil toplum temsilcileri ile birlikte istişare toplantısı düzenledi.

Toplantıda sunum yapan Kozan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Yüksek Mimar Yaşar Gök, ilçede yapılan inşaatlardaki depremde hasar almasına ve yıkılmasına neden olacak hataları fotoğraflayıp gözler önüne serdi. Sunumda kolanlardan geçen su boruları, kolonlara verilen hasarlar sergilenirken bina zemin koruması yalıtım yapılmaması ile çürüyen demirlerde gösterildi.

Tüccar zihniyetli insanlar bina yapmasın"

İnsanları depremlerin değil, binaların öldürdüğünü, depremlerde göçen binaları yapan ustadan müteahhidine kadar arada her kim varsa herkesin sorumlu olduğunu dile getiren Gök, insanları tüccar zihniyetli insanların öldürdüğüne dikkat çekti.

Müteahhitlerin kendi savunmalarında, “Belediye bize ne verdiyse, biz onu yapıyoruz” diyerek, “Ben tüccarım” dediklerini de ifade ettiğine vurgu yapan Gök, "Tüccar zihniyetli insanlar bina yapmasın. Gitsin borsada yatırım yapsınlara. Bir şey alıp satsın. Çünkü bir bina bütün Türkiye'yi yakıyor. Herkes işini iyi yapsın. Burada hiç kimseyi suçlamıyorum. İşini yapmayana sesleniyorum. 6 Şubat bir milattır. İnşaatta yalıtım çok önemli. Demir bir süre sonra su ile temas ettiğinde korozyona uğruyor. Bundan dolayı inşaatlara yapım aşamasından bitimine kadar mutlaka yalıtım yapılması gerekiyor. İnşaatlarda kalıp ve işçilik hataları da önlenmeli. İnşaat ustaları işlerini gereğince yapmalıdır. Depremlerde kiriş ve kolanların önemini yaşadığımız depremde bir kez daha gördük. Özellikle su tesisatı yapan kişilerin kolonlara ve kirişlere zarar vermemesi gerekiyor. Su tesisatından dolayı boruların geçtiği kolonlarda ve kirişlerde demirle temas olduğu için bir süre sonra burası korozyona uğruyor”diye konuştu.

"Binalar yapıldıktan sonra denetimde çok önemli"

Özellikle Kozan merkezde tek katlı veya iki katlı evlerin önünde bulunan demir çardakların da önemine dikkat çeken Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'da kırsaldaki evler için belediyenin ücretsiz proje hizmeti verdiğini aktardı.

Eve monte edilen demirlerin hepsinin zemine monte edilmesi gerektiğini ve çardakların evlerden yaklaşık 5-10 santim ileri yapılması gerektiğine değinen Başkan Özgan, 6 tip proje ile köylere yapılacak olan yeni yapıların proje hazırlıklarını da ücretsiz bir şekilde kendilerinin yapacağını dile getirdi.

Özellikle deprem bölgesinde yıkılan binaların birçoğunun 30 yıldan önce yapılan binalar olduğuna vurgu yapan Başkan Özgan," 1999 Gölcük depreminden sonra çıkan deprem yönetmeliği ile binalar daha sağlam yapıldı. Demir sayısı donatılar arttı. Beton dolgu ve temel sağlamlığı arttırıldı. Bundan dolayı yeni yapılar geçmişte yapılan yapılara göre daha sağlam. Binalar yapıldıktan sonra denetimde çok önemli. Özellikle, yapı denetimi konusunda daha sık denetimlerin yapılması gerekiyor”şeklinde konuştu.

Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, ilçede müteahhitlerin kendi işlerini layıkıyla yerine getirdiğini ifade ederek, her daim müteahhitlerin arkasında olduğunu, burada hiçbir müteahhittin malzemeden çalmadığını kaydetti.

Toplantıya katılan Şehir Plancısı Kozan Kent Konseyi Başkanı Derya Tüfekli'de, binaların ortak akıl ile yeniden denetim ve inşa sürecinde tüm paydaşların denetim ve tedbirleri ile sürmesi gerektiğine değindi.