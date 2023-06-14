Adana Kozan'da "Huzur ve Güven" uygulaması 21 araç trafikten men edildi

Adana Kozan'da abartı egzoz, helezon kesikliği, yüksek sesle müzik dinleyen araç ve motosikletleri uygulamada tespit eden polis ekipleri cezai işlem uyguladı.

Kozan ilçesinde bir aydır artan ihbar ve şikayetler üzerine trafikte özellikle akşam saatlerinde mahalle sakinlerinde huzur bırakmayan abartılı egzozlu araç ve motosikletler üzerine huzur uygulaması yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Kozan Huzur ve Güven" uygulamasında 366 araç denetlenirken 43 araca 140 bin 853 TL ceza yazıldı, 21 araç ta trafikten men edildi.

Kentte abartılı egzoz ve yüksek sesle halkın ve trafiğin huzurunu bozan sürücülere karşı sıkı denetimlerin aralıksız süreceği kaydedildi.