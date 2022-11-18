Adana Kuaför Estetik Kozmetik Güzellik Fuarı açıldı.

Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen fuarın açılış töreninde konuşan Vali Dr. Süleyman Elban, Adana'da her şeyin çok kaliteli ve güzel üretildiğini ifade ederek, “Çünkü Adana insanı güzeldir, güzelden anlar; kalitelidir, kaliteden anlar ve bonkördür; ufak tefek şeylere tamah edip de bir şeylerden kısarak kalitesiz bir ürün imal etmez. Dolayısıyla biraz sonra fuarda gezdiğimizde de Adana'da üretilen ürünlerin kalitesinin bu alanda dünyada bu işi yıllardır yapan firmalardan hiç de geri olmadığını hatta onlardan çok daha kaliteli olduğunu göreceksiniz” dedi.

Adana'nın gerçekten fuarlar şehri olmaya başladığını söyleyen Vali Elban, “Şehrimizin cazibesi iyice artmaya başladı. Güzellik fuarımız da Adana'mıza gerçekten yakıştı. Seneye fuarımızın daha da büyüyeceğini tahmin ediyorum. Diğer fuarlarla birlikte inşallah Adana, gerek ülkemiz gerekse dünyada çok daha anılacaktır diye düşünüyorum ve bu fuarın hem buraya katılan sektör temsilcilerine hem de buradan ürün almayı düşünenlere hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmasının ardından protokol üyeleriyle fuarın açılış kurdelesini kesen Vali Elban, daha sonra fuarda bulunan stantları gezerek firmaların yetkililerinden ürünler hakkında bilgiler aldı.

Konusunda uzman yerli ve yabancı doktorları, kozmetik ve renkli makyaj uzmanları, estetik ve güzellik uzmanları gibi güzellik ve bakım profesyonellerinin katılımıyla dünyadaki son güzellik trendlerini, en yeni ürün, yöntem ve ekipmanları bir araya getiren fuar 20 Kasım'da sona erecek.