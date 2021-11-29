Adana, kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerine hazır

5 Ocak Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle kentte yapılacak etkinlikler Vali Süleyman Elban'ın başkanlığında değerlendirildi.

Adana Valiliği salonunda gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yanı sıra ilçe belediye başkanları, oda ve borsaların başkanları katıldı.

Adana Valisi Süleyman Elban, 3 Aralık itibariyle etkinliklere başlayacaklarını söyleyerek, “100. yıl dönüm etkinlikleri kapsamında 100 etkinlik yapalım dedik. 3 Aralık itibariyle başlıyoruz ve 5 Ocak 2022'de büyük bir finalle bütün etkinliklerimizi tamamlamış olacağız. İl merkezimizde ve diğer ilçelerimizde 5 Ocak ile ilgili etkinliklerimizi yürüteceğiz. Gençlerimize o şanlı mücadeleyi aktarmaya çalışacağız” diye konuştu.