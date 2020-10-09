Adana Lezzet Festivali, mangal ateşinin yakılmasıyla başladı

Adana'da bu yıl korona virüs nedeniyle dijital ortamda "İlham veren tüm renkleriyle Adana" temasıyla gerçekleştirilecek olan 4'üncü Adana Lezzet Festivali, kent protokolü tarafından festival mangal ateşinin yakılmasıyla başladı.

Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve odaların destekleriyle düzenlenen 'Adana Lezzet Festivali' için Seyhan Nehri kıyısındaki Merkez Park'ta açılış töreni düzenlendi. Bu yıl "İlham veren tüm renkleriyle Adana" temasıyla yapılacak festivalin odak noktası "Adana Mutfağı" olurken, kentte iz bırakmış farklı kültürlerin lezzetleri de festival kapsamında ön plana çıkarılacak.

Covid-19 önlemleri gözetilerek dijital olarak yapılması planlanan festivalde düzenlenecek gastro şovlar, yemek atölyeleri, söyleşiler gibi tüm etkinlikler, gerek oluşturulan stüdyoda gerekse belirlenen mekanlarda canlı veya banttan sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

Açılışta konuşan Adana Valisi Süleyman Elban, “Geçen 3 yıl içerisinde Adana Lezzet Festivali hem Adana hem de Türkiye'de büyük ilgi gördü. Yaklaşık 10 aydır ülkemizi kasıp kavuran korona virüs nedeniyle etkinlikler şekil değiştirmek zorunda kaldı. Biz de bu yıl festivalin pandemi şartlarına uygun olarak yapılırsa bir sorun olmayacağını gördük ve dijital festival yaparak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Takipçilerimize Adana mutfağını görsel olarak tanıtmış olacağız Adana mutfağı gerçekten tanıtılması, anlatılması gereken bir mutfak. Geçen 3 yıl boyunca tanıtıldı ve büyük ilgi gördü. Adana da 12 ay boyunca yetişen meyve ve sebzelere sahip. En az 450 endemik bitki ilimiz sınırları içerisinde yetişiyor. Bu bitkileri biz mutfağımızda sokak lezzetlerimizde kullanıyoruz. Adana çok değerli bir şehir. Tarihten gelen önemli bir mutfak kültürü var. Birçok şehir ve ülkeden insanların gelip buluştuğu bir şehir. Dolayısıyla bu mutfak bu anlamda bu kadar zengin. Bizim mutfağımız şifalı, sağlık veren bir mutfak. Adana mutfağının bu özelliği de sağlık ve şifa açısından önemli olması altını çizmem gereken noktalardan bir tanesidir" dedi.

Festival mangalını kent protokolü, milletvekilleri ve katılımcı şefler yaktı. ‘Türkiye'nin ilk dijital gastronomi festivali' olarak değerlendirilen festival, gastronomi dünyasının ünlü isimlerinin katılımıyla 11 Ekim Pazar gününe kadar dijital şölen sunacak.