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"Adana Lezzet Festivali" marka oldu

Uluslararası Adana Lezzet Festivali, "marka tescil belgesi" aldı.

Uluslararası Adana Lezzet Festivali, "marka tescil belgesi" aldı.


Çukurova Kalkınma Ajansı, müracaat ettiği Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan bu yıl dördüncüsü dijital ortamda gerçekleştirilecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne marka tescil belgesi aldı.


Bu arada, Adana'nın simgesi haline gelen ve aldıkları Coğrafi İşaret Tescil Belgesi ile tescillenen Adana kebabı, Adana şalgamı, Çukurova pamuğu ile Feke tapan bıçağına Kozan portakalının da eklendiği bildirildi.

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