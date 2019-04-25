Adana Lezzet Festivali'nde "Akdeniz Şöleni" yaşatılacak

Adana Lezzet Festivali'nin üçüncüsü "Akdeniz Şöleni" konseptiyle 4-6 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek.

Adana Lezzet Festivali Yürütme Kurulu Toplantısı Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Demirtaş'ın yanı sıra; Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, oda başkanları ile yürütme kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda Vali Demirtaş'a 4 - 6 Ekim 2019 tarihleri arasında üçüncüsü düzenlenecek olan Adana Lezzet Festivali ile ilgili yapılan hazırlıklar hakkında bilgi verildi.

Bu yıl "Akdeniz Şöleni" konseptiyle gerçekleştirilmesi planlanan festivale aralarında Lübnan, İtalya, KKTC, Fas, İspanya, Bosna Hersek, Yunanistan ve Arnavutluk gibi ülkelerin yer aldığı Akdeniz ülkeleri davet edilecek.

Ayrıca UNESCO'nun gastronomi kenti olarak yer alan Gaziantep ve Hatay'ın yanı sıra Mersin de davet edilecek konuk şehirler arasında yer alıyor.

Güney Kore'ye ise festivalin konuk ülkesi olması için çağrı yapılacağı ifade edildi.

Vali Demirtaş; bu yıl üçüncüsü düzenlenecek festivalde her şeyin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğine inancının tam olduğunu dile getirip, Adana'nın geleneksel tatlarını tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtacak festivalin kentin tanıtımı bakımından da çok önemli olduğunu belirtti.