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Adana merkezli DEAŞ operasyonu: 19 gözaltı

Adana’da merkezli terör örgütü DEAŞ’a yönilek operasyonda eylem hazırlığındaki 19 kişi gözaltına alındı.

Adana'da merkezli terör örgütü DEAŞ'a yönilek operasyonda eylem hazırlığındaki 19 kişi gözaltına alındı.


Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonrasında, Adana merkezli gerçekleştirilen operasyonda 19 şahıs gözaltına alındı.


Operasyonda, yaklaşık 500 gram patlayıcı madde, çok sayıda silah ile örgütsel döküman ve dijital materyale el konuldu.


Örgütsel materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, yakalanan şahısların milletvekilleri, üst düzey bürokrat ve iş insanları, turist kafileleri ve savcıların kaçırılarak esir alınması, çarşı ve mahalle bekçileri ile polis memurlarına yönelik saldırı yapılması ve stratejik öneme sahip yerlere yönelik eylem planlaması içerisinde oldukları tespit edildi.

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