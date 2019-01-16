Adana merkezli "torbacı" operasyonu: 8 gözaltı

Adana ve Mersin'de torbacılara yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Adana ve Mersin'deki 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.