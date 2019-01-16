İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana merkezli "torbacı" operasyonu: 8 gözaltı

Adana ve Mersin’de torbacılara yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Adana ve Mersin'de torbacılara yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Adana ve Mersin'deki 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.


Zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.