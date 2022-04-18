Adana Milli Eğitim ile Yüreğir Belediyesi'nden iş birliği protokolü

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak finansmanı ile uygulamaya konulan ‘Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Artırılması Projesi' çerçevesinde Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yüreğir Belediyesi arasında “Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Arttırılması Projesi İş Birliği Protokolü” imzalandı.

Yüreğir Belediyesince kurulacak olan Erken Çocukluk Eğitimi Merkezlerinde (EÇEM) verilen eğitimin kalitesinin arttırılması ve uygulamaların geliştirilmesi amacıyla EÇEM'lere materyal desteği sağlanacak ve bu merkezlerde görev yapmakta olan personele eğitimler verilecek.