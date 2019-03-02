Adana, milli eğitim uygulamalarında pilot il olmak istiyor

Adana Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, bakanlığa hangi anlamda uygulama düşünülüyorsa bu uygulamada Adana'yı pilotlama bölgesi olarak seçme önerisinde bulunduğunu söyledi.

Çukurova Kalkınma Ajansı'nda üçüncüsü düzenlenen Sivil Dayanışma Platformu buluşmasında "Adana'nın 2023'e Doğru Eğitim Vizyonu" konusu ele alındı. Adana Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz ile İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun konuşmacı olarak katıldığı toplantıda Adana'nın 482 bin öğrenci nüfusu ile Osmaniye nüfusunu yakalarken, Sinop nüfusunu da ikiye katladığı, şehirde eğitim gören 69 bin Suriyeli öğrenci nüfusunun orta ölçekli 32 ilin nüfusundan fazla olduğuna dikkat çekildi.

"Sinop nüfusunun 2 katı öğrencimiz var"

Toplantının ilk konuşmacısı olan Adana Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, Adana'da toplam eğitim kurumu sayısının bin 299 olduğunu söyleyerek, “Bunun bin 87'si tüzel, geri kalanları özel eğitim kurumları. Toplam 18 bin 417 derslik ve 482 bin öğrencimiz var. Bu 482 bin öğrenci dediğimiz aslında Osmaniye'den bahsediyoruz. Osmaniye'nin toplam nüfusu kadar, Sinop'un 2 katı nüfusu kadar eğitim öğretim çağındaki öğrencinden bahsediyoruz. Öğrencilere eğitim veren 30 bin 234 öğretmenimiz var" şeklinde konuştu.

Her gün 22 bin öğrenciye servis hizmeti

Taşımalı eğitime de değinen Yavuz, "Okulların olmadığı veya kapandığı yerleşim yerlerinde yaklaşık 22 bin öğrencimizi her sabah taşıma merkezine devlet olarak servisle götürüyoruz. Akşam tekrar evlerine bırakıyoruz. Bizim diğer konumuz 118 okulumuzda hala ikili eğitim yapıyoruz. 2023'e doğru en önemli hedeflerimizden birisi ikili eğitimi sonlandırıp normal tam gün eğitime geçmemiz gerekiyor diye düşünüyorum" dedi.

"Büyüme olmadan kalkınma olmuyor"

Bilginin hızlı bir şekilde tüm nüfusa yayıldıkça her alanda üretkenliğin arttığını söyleyen Yavuz, "Eğitim sadece insanoğlunun yeteneklerini geliştiren değil aynı zaman toplumun kalkınmasını sağlayan en önemli araçlardan ve itici güçlerden birisi. 2023'de Adana'da nasıl bir eğitim resmi görmek istiyoruz, büyüme olmadan kalkınma olmuyor. Her büyüme de kalkınma demek değildir. Çin ile Hindistan bunun en güzel örneğini oluşturuyor. Büyüme rakamları çılgın rakamlar neredeyse yüzde 10'lar civarında büyüyorlar ama kalkındıklarını söyleyemeyiz" ifadelerini kullandı.

"Kenar mahallerde suç oranları yüksek"

Nitelikli eğitimden uzak olan çocukların suça sürüklendiğini aktaran Mustafa Yavuz, "Suça sürüklenen çocukların büyük bir kısmının gecekondu veya göçle oluşan kenar mahallerindeki nitelikli eğitime erişme sıkıntısı olan bölgelerde ikamet ettiği ortaya çıkıyor. Bu sonuç düzensiz ve kent kapasitesini zorlayan yönetilemeyen göç sorunuyla doğrudan bir ilişki olduğunu bizlerin önünü koyuyor" diye konuştu.

Durgun: "Derslik başına düşen öğrenci sayısı Türkiye ortalamasının üzerinde"

İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun da derslik başına düşen öğrenci sayısının il genelinde bazında hemen hemen Türkiye ortalamasının bir tık üzerinde olduklarını ifade ederek, “Genel anlamda da fiziki anlamda da kısmen Adanamızın hala toparlanması gereken bir süreç var. Bu da bizim 118 civarında ikili eğitimden tekli eğitime geçmek için binaya ihtiyacımız var demek. Buna derslik sayısı itibariyle baktığımızda 2 bin civarında da dersliğe ihtiyacımız var” dedi.

"Bu yıl bizim için 2016-2018 yılı yatırımlarının borcunu ödeme senesi"

Yatırımlar noktasında 2019 yılının sıkıntılı bir yıl olacağını belirten Durgun, “2019 yılı, 2016-2108 yılları arasında yapmış olduğumuz ve devam eden yatırımların borcunu ödeme yılıdır bizim için. O yüzden yeni yatırımların önümüze gelmediği bir yıl oluyor. Ama eksen kaynağı noktasında şunu söyleyeyim biz ilk defa ilk atama olarak tabir ettiğimiz sözleşmeli öğretmen ki bu kanunen 23 kalkınmada öncelikli ile planlanan bir atama şekliydi. Son girişimlerle birlikte şuanda Tufanbeyli, Feke ve Saimbeyli'de planlanarak tamamlandı. Buralara 140'a yakın öğretmen ataması planlandı. Aladağ'da da bir sonraki atamada tüm ihtiyaç karşılanacak. Öğretmen atamalarında şuan ki haliyle 6 yıl orada kalacaklar. Adana olarak genel tablomuz içerisinde bin 380 civarında norm fazlası öğretmenimiz var. 289 civarında sınıf öğretmeni norm fazlamız var. Öğretmenlerimizin ilk gelip başlangıç yaptığı yer Yüreğir sonra Seyhan ve daha sonra da Çukurova ve bitiş olarak hesaplıyorlar ve bu iş döngüsü açısından bizi zorlayan süreç” şeklinde konuştu.

Veysel Durgun, Bakanlığa, hangi anlamda uygulama düşünülüyorsa bu uygulamada Adanayı pilotlama bölgesi olarak seçme önerisinde bulunduğunu kaydederek, “Adanayı pilotlama olarak seçerseniz Türkiye haritasını net ortaya koyabilirsiniz biz buna talibiz' dedik” diye konuştu.

2023 vizyonuna Milli Eğitim Müdürlüğü olarak baktığında 2 unsur gördüğünü söyleyen Durgun, şunları kaydetti:

“İnsan kaynağı kısmına baktığımızda Güney Adana'yı ön plana çıkarırken orada bir takım sıkıntılar söz konusu. Güney Adana Programı kapsamında olmakla beraber bizim kendi öz kaynaklarımızda da herhangi bir bütçe, fon ayırmadan halk eğitim ve yaygın eğitim üzerinden de bizim çeşitli çalışmalara dokunmamız lazım ki Güney Adana'daki makası daraltalım.”

Durgun son olarak Adana'da 69 bin Suriyeli öğrenci olduğunun altını çizerek, “Orta ölçekli 32 ilden daha yüksek rakamlı sadece Suriyeli öğrencileri barındığımız Adana'dan bahsediyoruz. Bu yüzden sahaya sürülen uygulamaların kısa süre içerisinde rengini alması biraz zaman alıyor” dedi.