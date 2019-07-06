İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Adana’da uyuşturucu satıcılarına 12 mahallede eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına 12 mahallede eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.


Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyonlarda 12 mahallede eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Baskın yapılan adreslerde 970 gram esrar, 271 gram eroin, 84 adet extacy hap, 150 adet captagon hap, 311 adet sentetik hap, 128 gram sentetik kannabinoid, 28 kök kenevir, 11 gram metamfetamin ele geçirildi.


Gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.