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Adana OBM, havacılık tutkunu öğrencilerin heyecanlarına ortak oldu

Adana Orman Bölge Müdürlüğü (OBM), çocukların helikopter meraklarını gidermenin sevincini yaşadı.


Havacılık tutkunu olan Adana İsmail Sefa Özler Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri, Saadettin Sarmaz ile Zeki Kaan Köksal Orman Bölge Müdürlüğü'ne istekte bulunarak yangın helikopterlerini görmek ve incelemek istediklerini ilettiler. Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, çocukların bu isteklerini geri çevirmedi.


Misafirlerini makamında ağırlayan Bölge Müdürü Yılmaz, Orman Bölge Müdürlüğünün faaliyetleri hakkında kısa açıklamalarda bulundu. Daha sonra öğrencilerle bir süre sohbet eden Yılmaz çeşitli hediyeler takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdiler.


Sarıçam Yangın Harekat Merkezindeki yangın söndürme helikopterini yakından inceleme fırsatı bulan öğrenciler kendi yaptıkları çıkartmaları pilotlara hediye ederek kendilerine gösterilen ilgiden dolayı Adana Orman Bölge Müdürlüğü personellerine teşekkür ettiler.

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