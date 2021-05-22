Adana OBM yangınlara karşı hazırlıklarını tamamladı

Adana Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında yer alan Adana ve Osmaniye sınırları dahilinde bulunan ormanları, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte sıkı denetim altında tutuyor.

Özellikle yangına hassas bölgede bulunan ormanlar hem kameralarla hem de yer ekipleri ile sürekli denetleniyor.

Yangınla mücadelede kullanılan araç, gereç ve kişisel koruyucu donanımların yanında orman içerisinde yangına karşı tesis edilen su havuzları, yangın emniyet yol ve şeritleri, gözetleme kuleleri ve ilk müdahale ekiplerinin yerleri denetlenerek hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

Muhtemel bir yangına karşı hareket kabiliyeti, reaksiyon süresi, kriz ve stres yönetimi, yangın öncesi, yangın esnasında ve yangın sonrasında yapılacak iş ve işlemlerle ilgili yangınla mücadelede görev alan tüm personel Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eğitilerek orman yangınlarına karşı daha hızlı ve etkin mücadele için çalışılıyor.

Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz yangınsız bir sezon olmasını dileyerek yangın öncesi yapılan denetimlerin hayati önem taşıdığını belirtti. Yılmaz, “Yangın sezonu öncesi tüm hazırlıklarımızı tamamladık, hem karadan hem de havadan ekiplerimizle Yeşil Vatanı korumak için 7 gün 24 saat teyakkuzdayız. Orman yangınlarıyla mücadelede görevli tüm personelimiz eğitimlerini alarak, kişisel koruyucu donanımları ve yangın söndürme malzemelerini tamamlayarak tüm hazırlıklarını gözden geçirdiler. 2021 yılı yangın sezonuna eksiksiz ve tam donanımlı olarak hazırız. Orman yangınlarında erken müdahale hayati önem taşıyor, vatandaşlarımızın gördükleri en küçük bir dumanı ücretsiz ALO 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini istiyoruz, ayrıca aşırı sıcak, düşük nem ve şiddetli rüzgarlı günlerde daha duyarlı olarak olası bir orman yangınına sebebiyet vermemeleri için bizlere destek olmaları bekliyoruz” dedi.