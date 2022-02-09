Adana otomobil ve cip çarpıştı: 3 yaralı

Adana'da cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan bir yaralı itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansa bindirildi.

Kaza, Sarıçam ilçesine bağlı Devlet Bahçeli Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Uğur I. Kullandığı 34 CUV 460 plakalı otomobil ile İnci Nur M.'in idaresindeki 01 FD 670 plakalı cip ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan Anıl Can A.'yı kurtararak ambulansa bindirdi. Otomobilde bulunan sürücü Uğur I. Ve Taşkın B.'de sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Anıl Can A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kısmen trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasıyla tekrardan ulaşıma açıldı.