Adana polisi 1 ayda 483 silah ele geçirdi

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla hem rutin hem de şok uygulamalar gerçekleştiriyor. Polisin bir ay boyunca yaptığı bu uygulamalarda ruhsatsız 483 tabanca ve tüfek ele geçirildi. Bu tabanca ve tüfekleri ait binlerce de mermi ile fişek ele geçirildi. Polisin vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği uygulamaların 7 gün 24 saat süreceği öğrenildi.