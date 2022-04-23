Adana polisi bayramda çocuklarla “seksek” oynadı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye'de olduğu gibi Adana'da törenlerle kutlanmaya başlandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ise bayramı “gülüşünüz solmasın, neşeniz eksik olmasın” sloganıyla farklı bir şekilde kutladı. Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin de katıldığı programda polis çocuklarla unutulmaya yüz tutmuş oyunları oynadı. Polis çocukları etrafında toplayıp “seksek” oyunu oynayarak onlarla eğlenip bayramlarını kutladı. Polisin gülen yüzü olan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları ve şube müdürü çocuklarla tek tek ilgilenip onlarla keyifli bir bayram geçirdi.