Adana polisi faili meçhul cinayeti “kesik parmaktan” çözdü

Cesedin yüzük parmağının kesik olması ve elindeki dövmeden ismini tespit eden polis, onu öldüren zanlıyı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre olay, 13 Eylül günü saat 07.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yenidam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre dere çevresinde gezen bir grup genç, sazlıklarda erkek cesedi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Bir kısmı suyun içinde, başı ve kolları kopuk halde bulunan cesedin çıkarılması için Su Altı Grup Amirliği ile itfaiyeden destek istendi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından torbaya konulan ceset, vinç ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside, cesedin başında mermi çekirdeği olduğu saptandı. Olayın cinayet olduğunu belirleyen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu. Polis önce öldürülen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Polis, ölen şahsın belirgin özelliklerini incelediğinde elinin üzerinde dövme ve sağ elinin yüzük parmağının kopuk olduğunu tespit etti. Polis, son 6 ay içindeki kayıp başvurularını inceledi. Yapılan incelemede cesedin 21 Ağustos günü ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Ömer Başdaş'a (19) ait olduğu tespit edildi. Ekipler, Başdaş'ın 19 Ağustos günü evden ayrıldığını ve bir daha da geri dönmediğini saptadı. Bu tespitler üzerine ekipler, Başdaş'ın son görüştüğü kişileri inceleyip, gittiği bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Başdaş'ın evden ayrıldıktan sonra arkadaşı Hüseyin S.'nin (24) Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evine gittiği belirlendi. Saat 03.00 sıralarında Hüseyin S.'nin Başdaş ile birlikte cesedinin bulunduğu bölgeye gittiği, birkaç saat sonra da tek başına döndüğü tespit edildi. Cinayet şüphelisi Hüseyin S.'nin Antalya'nın Alanya ilçesinde saklandığını saptayan ekipler, operasyon için harekete geçti. Adresine düzenlenen baskında gözaltına alınan zanlı Adana'ya getirildi.

Emniyete götürülen Hüseyin S. ifadesinde, Ömer Başdaş'ı tabancayla öldürdüğünü itiraf etti. Olay günü konuşmak istediğini söyleyerek Başdaş'ı evine çağırdığını anlatan Hüseyin S., “Olaydan birkaç gün önce cep telefonumdan kendi sosyal medya hesabına girmişti. Açık bıraktığını görünce mesajlarına baktım. Sevgilim Büşra Z.'ye ‘Selam canım. Seni özledim, görüşelim' şeklinde mesaj attığını gördüm. Bu konuyu konuşmak için dere kenarına gittik. Önce tabancayla yere bir el ateş edip, olayı anlatmasını söyledim. Daha sonra tabancayı başına dayayıp, ‘Büşra ile birlikte oldunuz mu?' diye sordum. Birlikte olduklarını söyleyince başına sıktım. Ömer dereye düştü, ben de eve döndüm. Ellerim kan olmuştu. Arkadaşım Alaaddin Aç da ‘Ömer'i öldürdün mü?' diye sordu. Başta söylemedim ancak ertesi gün anlattım. Alaaddin ile birlikte olay yerine gittik ancak cesedi göremedik. Sonrasında buraları terk edip, Alanya'ya gittim” dedi.

Hüseyin S.'nin ifadesi üzerine arkadaşı Alaaddin A. (30) da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin S. tutuklanırken, Alaaddin A. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.