'); }

İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana polisi kaçakçılara göz açtırmıyor

Adana’da 2 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Adana'da 2 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Sarıçam ilçesinde bir yolcu otobüsünde kaçak sigara olduğu bilgisine ulaşınca otobüsü İncirlik park alanında durdurarak arama yaptı. Otobüsün bagaj kısmında 2 bin 250 paket piyasa değeri 33 bin 750 lira olan kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan otobüsteki bagaj sahibi Y.B. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.