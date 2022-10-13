Adana polisi kanser hastasının 142 bin 500 dolarını alan dolandırıcıları yakaladı

Adana'da kendilerini polis olarak tanıtarak Ankara'da yaşayan kanser hastası yaşlı kadının 142 bin 500 dolarını alan 2 zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ankara Çankaya'da yalnız yaşayan kanser hastası S.İ. (68) adlı kadını cep telefonuyla arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtarak, “Kimliğiniz FETÖ şüphelilerinin eline geçti. Evinizde arama yapacağız. Evdeki altın ya da paralarınızı bize vermeniz gerekiyor. Bir arkadaşımız gelip paraları sizden alacak” dedi. Bunun üzerine S.Ö., eve gelen kişilere ailesinden miras kalan 142 bin 500 doları verdi. Yaşlı kadın, daha sonra kendisini arayan numaraya ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Serhat E. (19) ile İbrahim Halil A. (18) olduklarını ve kente doğru geldiklerini tespit etti. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda önlem alan ekipler, şüphelilerin otomobilini takibe aldı. Ekipler, etrafını polis otolarıyla sardığı otomobili uygulama noktasında durdurup, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada S.İ.'nin 142 bin 500 doları da kaputun içine gizlenmiş halde bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serhat E. ve İbrahim Halil A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Paralar ise yaşlı kadına teslim edildi.