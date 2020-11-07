İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana polisi lösemili çocukları hasta yataklarında unutmadı

Adana’da polis ekipleri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle hastanede tedavi gören çocukları ziyaret edip onlara hediye verdi.

Adana'da polis ekipleri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle hastanede tedavi gören çocukları ziyaret edip onlara hediye verdi.


Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle hastanede tedavi gören lösemi hastası çocuklara ziyaret gerçekleştirdi.


Pandemi kurallarına uygun olarak hastanede görevli doktor ve hemşireler eşliğinde gerçekleşen ziyarette çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.