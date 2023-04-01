Adana polisi otizmli çocukları unutmadı

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri “2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü” dolayısıyla otizmli çocukları yalnız bırakmadı. Otizmli çocuklarla bir araya gelen polisler onlarla hoşça vakit geçirdi. Çocuklarla yakından ilgilenip onlarla oyun oynayan polisler, özel çocuklara hediyeler verdi. Polis ve otizmli çocuklar birlikte salıncağa ve tahterevalliye bindi.