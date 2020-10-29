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Adana polisi sporcuları sosyal medyadaki tehlikelere karşı uyardı

Adana polisi sporcuları sosyal medyadaki tehlikelere karşı uyardı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, bir spor kulübünde çocuk ve genç sporcularla bir araya geldi.


Ekipler, burada internet ve sosyal medya kullanımı ile genel güvenlik konularında bilgilendirmede bulundu. Çocuk ve gençlerin, sosyal medyada iletişim kurdukları kişilere karşı dikkatli olmalarını isteyen polisler, birileriyle bu alanda paylaşacakları özel fotoğraf ve görüntülerin ileride karşılarına tehdit veya şantaj aracı olarak çıkabileceğini belirtti.


Polisler, bu yönteme başvuran kötü niyetli kişilere karşı taviz verilmemesi gerektiğini, şantaj ve tehdit gibi durumlarla karşılaşanların ekiplere durumu bildirmesi halinde sorunların çözüme kavuşturulabileceğini ifade etti.


Ekipler, çocuk ve gençlerin sorularını da yanıtladı.

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