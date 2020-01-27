Adana polisinden asayiş uygulaması

Adana'da terörle mücadele polisleri alan uygulamaları yaparak, şüpheli araçlarda arama yaptı. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş uygulama noktalarına gelerek vatandaşlarla sohbet etti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün idaresinde, Asayiş, Narkotik, Çevik Kuvvet ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla, 6 farklı noktada uygulama yaptı.

Polis ekipleri uygulama noktalarında şüphelendiği araçları durdurdu. Durdurulan araçlar polisler ve dedektör köpek tarafından arandı. Köpek araç bagajlarında ve içinde uyuşturucu madde aradı. Uygulamada durdurulan araçlardan sürücü ve yanlarında bulunan kişileri GBT sorgusu yapıldı.

Uygulama sırasında özel harekat polisler çevrede uzun namlulu silahla güvenlik önlemi aldı.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş uygulama alanlarına gelerek denetleme yaptı. Ardından uygulamaların gerçekleştiği bölgedeki mahalle esnaflarını ziyaret etti.