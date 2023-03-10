Adana polisinden kaçakçılık operasyonu

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüpheli araçları durdurdu. Ekipler, adres ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 8 bin 140 paket sigara, 315 şişe içki, 180 kilogram nargile tütünü, 164 cep telefonu ile 3 bin 101 adet cinsel emtia ele geçirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.