İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Adana polisinden kar lastiği mesaisi

Adana’da trafik polisleri hava şartlarından oluşan trafik kazalarının önüne geçmek için otogarlarda kar lastiği ve emniyet kemeri uygulaması yaptı.

Adana'da trafik polisleri hava şartlarından oluşan trafik kazalarının önüne geçmek için otogarlarda kar lastiği ve emniyet kemeri uygulaması yaptı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri olumsuz hava şartlarından dolayı yaşanan kazaların önlemek için harekete geçti. Otogarlarda önlem alan polis yola çıkacak bütün otobüslerin tek tek lastikleri kontrol etti. Yapılan kontrolün ardından otobüslerin otogardan çıkmasına izin verdi. Ayrıca polis kaza anında ölümlerin önüne geçmek için yolcuların da emniyet kemerlerini takıp takmadığını kontrol etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.