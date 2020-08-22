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Adana polisinden mahallede ‘Komşunu kolla' turu

Adana’da polis ekipleri ‘Komşunu kolla’ projesi kapsamında apartman ve müstakil evlerde oturan vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık konularında bilgilendirdi.

Adana'da polis ekipleri ‘Komşunu kolla' projesi kapsamında apartman ve müstakil evlerde oturan vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık konularında bilgilendirdi.


Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde ‘Komşunu kolla' projesi ile vatandaşları hırsızlık ve dolandırılıcılık olaylarına karşı bilinçlendirdi.


Kapıları tek tek çalıp vatandaşlara ‘Komşunu ne kadar tanıyorsun' diye soran ekipler, komşuluk ilişkilerinin hırsızlık ve dolandırıcılık tarzı olayların önüne geçebileceği konusunda da bilgiler verdi.


Ayrıca ekipler hazırlanan bilgilendirici el broşürlerini vatandaşlara dağıttı.

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