Adana polisinden şok uygulama: 231 şahıs yakalandı 92 silah ele geçirildi

Adana'da polisin yaptığı şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 231 şahıs yakalandı, 92 adet ruhsatız silah, çalıntı 5 araç, 25 adet motosiklet ile 2 adet elektrikli bisiklet ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri, 20-26 Mart tarihleri arasında kentin birçok bölgesinde ‘Şok Uygulama' yaptı. Yapılan uygulamalarda GBT sorgusunda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 231 şahıs yakalandı. Yakalananlar arasında hırsızlık suçundan yer alan 24 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uygulamalarda 80 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet ruhsatsız tüfek, 8 adet kurusıkı tabanca bunlara ait 532 fişe, 15 adet kartuş, çalıntı 5 adet araç, 25 adet motosiklet ile 2 adet elektrikli bisiklet ele geçirildi.

Öteyandan ekipler uygulamalarda 10 iş yerine ise yasadışı kumar ve bahisten yasal işlem yaptı.