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Adana Ressamlar Derneği karma resim sergisi açtı

Adana Ressamlar Derneği, kendi koleksiyonunda bulundurduğu 60 eseri 75.

Yıl Sanat Galerisi'nde sergiliyor.


Ressamlar Derneği Adana Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nermin Levent Arıdaşır, derneği 1991'de Hamide Akata, Ganime Karabucak, Şükran Somay tarafından kurulduğunu belirterek, "Derneğimiz sanatçıların sergilerine ev sahipliği yaparak, sanatçıyı tanıtma, sanatı yaygınlaştırma, paneller, seminerler, sergiler, resim çalıştayı gibi sanatsal faaliyetlerini 130 üyesiyle sürdürmektedir” dedi.


1992-2007 yılları döneminde derneğin demirbaşları olarak resim koleksiyonu oluşturduklarını ifade eden Nermin Levent Arıdaşır, “60 adet eserin arasında Devrim Erbil, Habib Aydoğdu, Ethem Aydın, Lütfü Günay, Ünal Kuş, Ahmet Yeşil, Işıl Özışık, gibi koleksiyon resimlerin sergisi 3 Aralık 2018 tarihine kadar sanat severlere açık kalacak” diye konuştu.

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