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Adana sağanak yağışa teslim oldu

Adana’da gece boyunca etkili olan sağanak yağış nedeniyle ana caddeler ve sokaklar adeta göle döndü.

Adana'da gece boyunca etkili olan sağanak yağış nedeniyle ana caddeler ve sokaklar adeta göle döndü. Bazı araçlar ise oluşan su birikintilerinde kaldı.



Gece boyunca etkili olan sağanak yağış Adana'da hayatı olumsuz etkiledi. Merkez Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki ana arterlerde ve ara sokaklar adeta göle döndü.



Araçlar yolda kalırken evleri su bastı


Ana caddelerin göle dönmesinin ardından, sürücüler araçlarıyla birlikte yolda kalırken itfaiye ekipleri mahsur kalan şoförleri kurtardı. Şehrin bir çok yerinde ise evleri su bastı.

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