Adana Şehir Hastanesi dezenfektanını kendi eczanesinde üretiyor

Dezenfektan üretimiyle, yaklaşık yüzde 60 tasarruf sağlandı.

2020 yılının Mart ayında Covid-19 vakalarının ülkemizde de görülmeye başlaması üzerine, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi dezenfektan temininde zorlanınca, kendi ihtiyacını kendi gidermeye başladı. Pandemi dönemince hastane eczanesinin laboratuvarlarında 100 ml'lik ve 1000 ml'lik plastik şişelerde toplam 16 bin litre dezenfektan üretildi. Halen günde 500-1000 adet 100 ml'lik şişelerde üretilen dezenfektanlar, hastane personeline dağıtılıyor.

3 kişilik ekip üretiyor

Adana Şehir Hastanesi'nin dezenfektanları, Sağlık Bakanlığı yönetmeliklerine uygun olarak ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) belirlediği standartlarda ‘el tipi' olarak yapılıyor. Dezenfektan üretimi, Baş Eczacı Çağatay Özdemir yönetiminde ve Eczacı Nihal Baysal Koçer koordinatörlüğünde, 3 kişilik bir ekip tarafından yapılıyor. Dezenfektan üretiminin hastane tarafından yapılması sayesinde, dışarıdan satın almaya göre yüzde 60 tasarruf ediliyor. Kolonya gibi güzel kokulu bir ürün olan dezenfektan, farmakopeye uygun standartlarda ve tamamen zararsız olması nedeniyle ilgi görüyor.

Dezenfektan üretiminde koordinatör olarak görev yapan Eczacı Nihal Baysal Koçer, ürünün çocukların kullanımına da uygun olduğunu belirtti. Ürünün hem sağlıklı hem de güzel kokulu olması nedeniyle ilgi gördüğünü vurgulayan Koçer, pandeminin ilk haftalarında üretime başlarken esans bulamadıkları için hastane bahçesinden topladıkları lavantaları ve portakal çiçeklerini kullandıklarını söyledi. Koçer, “Dezenfektanımızı hastane personeli ile 112 ekipleri ve Adana İl Sağlık Müdürlüğü birimlerine talep doğrultusunda verildi. Ayrıca hastanemizdeki etkinliklere katılan vatandaşlara da dağıtıyoruz” diye konuştu.