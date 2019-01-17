Adana Şehir Hastanesi djitalleşti

Sahip olduğu ileri teknoloji medikal ekipmanlarıyla sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı hastaneleri arasında yer alan şehir hastanesi, HIMSS'in üst düzey yöneticilerinin incelemelerinin ardından “HIMSS 6” sertifikası almaya hak kazandı.

Bilgi teknolojilerinin sağlık hizmetleri sunumunda ve geliştirilmesinde en uygun düzeyde kullanımını sağlamak amacıyla, kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak ABD'de kurulan, Amerika, Avrupa ve Asya'da yapılanmaları bulunan HIMSS'in üst düzey yetkilileri, bir süredir dijitalleşme yolunda önemli çalışmalar gerçekleştiren Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

HIMSS Avrupa ve Latin Amerika Direktörü John Rayner ve Türkiye Direktörü Dr. İlker Köse ile diğer yetkililerden oluşan heyete, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş, Rönesans İşletme Hizmetleri Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İşletme Müdürü Mehmet Karakuş ve Bilgi Sistemleri Yöneticisi Muhammed Salih Çevik eşlik etti.

Hastanenin konferans salonunda HIMSS 6 Sertifikasyonu süreci konusunda heyete sunum yapılmasının ardından; Eczane, Kalp ve Damar Cerrahi Servisi, Enfeksiyon Servisi, Acil Kadın Doğum Servisi, Radyoloji, Kan Transfüzyon Birimi, Yeni Doğan Yoğun Bakım, Laboratuvar ve Ameliyathaneler başta olmak üzere tüm birimler gezildi.

Heyet üyeleri, gün boyu süren incelemelerin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin, HIMSS 6. Seviye sertifikasını almaya hak kazandığını açıkladı.

HIMSS Türkiye Direktörü Dr. İlker Köse, yaptığı açıklamada, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve hasta güvenliğini esas alan teknolojinin kullanımını ifade eden dijital hastane kavramının önemine dikkat çekerek, “Bu kapsamda tüm koşulları yerine getirerek 6. Seviye sertifika almaya hak kazanan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticileri ve tüm çalışanlarını kutluyorum, hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Dr. Köse, büyük ölçekli hastanelerde dijitalleşme süreçlerinin daha zor olduğunu vurgulayarak, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ilerleyen dönemde, dijitalleşme sürecinin en üst noktası olarak kabul edilen ”HIMSS Emram Stage 7” Sertifikasyonunu da alacağına inandığını belirtti.