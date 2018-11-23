Adana Şehir Hastanesi Tayland'a model oldu

Japonya'nın en büyük yatırım ve ticaret şirketlerinden Sojitz firması yetkilileri, Tayland'da Kamu Özel İşbirliği modeli (PPP Projesi) ile hayata geçirilecek yatırım için örnek model olarak Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Rönesans Sağlık Yatırım'ın inşaatını sürdürdüğü İkitelli Şehir Hastanesi projesinde ortak olan Sojitz firması yöneticilerine, Rönesans Sağlık Yatırım Genel Müdürü Kaan Kemal Ekermen, hastanenin konferans salonunda, Rönesans Sağlık Yatırım tarafından inşa edilerek hizmete açılan ve halen inşaatı devam eden PPP projeleri kapsamında bilgiler verdi.

Sunumun ardından Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından Japon Sojitz firması yetkililerine, entegre sağlık kampüsü olan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde verilen hizmetler tanıtıldı. Tıbbi Destek Hizmetler, Bilgi Teknolojileri, Teknik Hizmetler ve Destek Hizmetler olmak üzere 4 ana başlık altında sunulan 19 farklı hizmet, saha gezisi ile yerinde incelendi.

Saha gezisinde bulunan heyet üyeleri, Laboratuvar, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Yardım Masası Hizmetleri, Teknik Hizmetler ile Hasta Yönlendirme, Refakat, Resepsiyon ve Taşıma gibi 7/24 kesintisiz verilen tüm destek hizmetler konusunda bilgi aldı.

Sağlık hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini artırmak adına Rönesans İşletme Hizmetleri'nin uzman kadroları ile yüksek standartlarda etkin ve kaliteli sunulan destek hizmetler tanıtılırken, canlıları ya da nesneleri radyo dalgalarıyla tanımlamak için kullanılan RFID teknolojileri hakkında da bilgiler verildi. RFID sistemi ile; belli süreçlerin ölçülmesi, yönetilebilmesi, otomatize edilmesi ve hata yapma riskinin ortadan kaldırılması heyetin ilgisini çekti.

Japon heyet üyeleri, hastanedeki inceleme sırasında Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer ile de görüşerek Kamu Özel İşbirliği modelinin işleyişi konusunda detaylı bilgi aldı.