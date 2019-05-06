Adana Şehir Hastanesi'nde "farkındalık" etkinliği

Dr. Koray Daş, sağlık hizmetinde kalite ölçütünün en önemli kriterini hijyenin oluşturduğunu söyledi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, “5 Mayıs El Hijyeni Günü” nedeniyle farkındalık oluşturan "Sağlık Ellerimizde" etkinliği gerçekleştirdi.

Hastanenin Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, hastanenin hijyen kurallarına ilişkin çekilen video film izlendi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş, yaptığı konuşmada, çok büyük ameliyatları yapmak ve çok özellikli sağlık hizmetleri vermenin kalite demek olmadığını belirterek, “Bizim kalitemiz hijyen ile ortaya çıkmalı. El hijyeni bu işin temelidir buna dikkat edilmesi gerekir. Birkaç ay içerisinde sağlık turizmi başlayacak. Hastanemizde ve en çok dikkat edilmesi ve özen gösterilmesi gereken ana konu hijyendir. Bu kadar önemli bir konunun tartışılacak hiç bir yanı yok bu bilgilendirme videoları ile daha da iyi noktalara geleceğimize inanıyorum” dedi.

Konferans Salonundaki etkinliğin ardından katılımcılara “Sağlık Ellerimizde” rozetleri ve tişörtleri dağıtıldı. Servisler de yatan çocuklar tarafından yapılan bakteri ve mikroplar ile ilgili birbirinden ilginç ve eğlenceli resimler sergilendi.

Rönesans İşletme Hizmetleri Adana Şehir Hastanesi İşletme Müdürü Mehmet Karakuş, hastane yöneticileri, sağlık personeli ve çalışanların katıldığı etkinliğin sonunda pasta kesildi.