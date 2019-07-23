Adana Şehir Hastanesi'nde KETEM hizmete başladı

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde; toplumda kanser konusunda farkındalık oluşturmak, yüz yüze eğitimlerle kişileri korunma yöntemleri ve tarama programları hakkında bilgilendirmek amacıyla kurulan Kanser Erken Teşhis ve Tarama Eğitim Merkezi (KETEM) hizmete başladı.

KETEM, “Erken teşhis hayat kurtarır” prensibiyle yola çıkarak, Sağlık Bakanlığı Kanser Savaş Daire Başkanlığınca oluşturulan politikalar doğrultusunda meme, rahim ağzı ve kolorektal kanserler ile ilgili tarama programları yürütecek.

KETEM Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Klinik İdari sorumlusu Op.Dr. Sevda Baş, kanserde erken tanının önemine dikkati çekerek, merkez olarak öncelikli hedeflerinin toplumda farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.Görülme sıklığı gittikçe artan rahim ağzı kanseri konusunda uyarılarda bulunan Op. Dr. Sevda Baş, dünyada her yıl yarım milyon kadının bu kansere yakalandığını belirterek, “Oysa, 30 ile 65 yaş arasındaki kadınlar, her 5 yılda bir sadece 10 dakikalarını ayırıp, rahim ağzı kanserinden korunabilir” dedi. Rahim ağzında bulunan hücrelerin kanserleşmesiyle oluşan bu hastalığın tek teşhis yolunun HPV veya PAP SMEAR testi olduğunu belirten Op. Dr. Baş, “Hastalık; erken tanısı konulabilir, önlenebilir ve erken tedavi edilebilir. HPV testi jinekolojik muayene esasında rahim ağzından numune alınarak yapılan ağrısız ve basit bir işlemdir” dedi.

Kadınların HPV testi için KETEM'e başvurmalarını isteyen Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Klinik Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Mehmet Ali Narin ise “Hiç HPV testi yaptırmayanlar, sigara kullananlar, adet arası ve cinsel ilişkiden sonra lekelenme şeklinde kanamaları olanlar, sürekli olarak sarı renkte veya kirli akıntısı olanlar, menopoz sonrası dönemde ortaya çıkan herhangi bir kanaması olanlar bu testi mutlaka yaptırmalı” diye konuştu.

HPV testi ile rahim ağzı kanserini 10-15 yıl öncesinden yakalamanın mümkün olduğunu vurgulayan Baş, “5 yılda bir yaptırılan HPV testi rahim ağzı kanserinden korunmak için en iyi yöntemdir” diyerek, kadınlara şu çağrıda bulundu:

“HPV testi yaptırmaya gelirken adet olmamalısınız, testten en az iki gün önce hazne yıkanmamış ya da hazneye ilaç, krem, jel gibi herhangi bir madde uygulanmamış ve testten önce 2 gün boyunca cinsel ilişkide bulunmamış olmalısınız.”